Como converter uma nota em tabela no Notas [Mac]

O aplicativo Notas (Notes) possibilita que usuários façam anotações de um jeito supersimples nos seus iPhones, iPads e Macs. Ele também traz alguns truques escondidos na manga que melhoram a sua experiência com essas tarefas.

Publicidade

Um exemplo claro disso são as inserções de tabelas — que podem ser úteis dependendo do que você estiver fazendo dentro do app. De um jeito fácil, você pode converter o texto inserido no Notas em uma tabela.

Veja como fazer isso no Mac! 📝

Com o app aberto, clique em uma nota e selecione um ou mais parágrafos de texto. Em seguida, clique no ícone de uma tabela (na barra de ferramentas). Se preferir, é possível fazer isso indo até Formatar » Tabela, na barra de menus, ou usando o atalho ⌥ option ⌘ command T .

Já para desfazer o processo, ou seja, converter a tabela em texto novamente, clique em qualquer lugar da tabela, no ícone dela (na barra de ferramentas) e escolha “Converter em Texto”.