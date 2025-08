Como encontrar a pasta com as suas Notas de Cálculo [Mac]

As Notas de Cálculo (Math Notes) são um recurso bem interessante para quem costuma trabalhar ou estudar com números. Com ele, você pode resolver problemas matemáticos de forma nativa, por meio do aplicativo Notas (Notes) via Calculadora (Calculator).

Caso queira, é possível acessar essas Notas de Cálculo diretamente pela Calculadora ou em uma pasta dedicada nas suas anotações. Veja como visualizá-las a seguir! 📝

Dentro do app Calculadora

Enquanto estiver usando o app Calculadora, vá até Visualizar » Notas de Cálculo…, na barra de menus. Ou, se preferir, use o atalho ⌘ command ⌥ option M .

Com isso, a pasta de notas de cálculos será aberta dentro do app Notas, para que você possa conferir todas as contas matemáticas feitas por lá.

Dentro do app Notas

Clique no botão de mostrar as pastas (ao lado do ícone verde, no canto superior esquerdo), vá até Visualizar » Mostrar Pastas na barra de menus ou use o atalho ⌥ ⌘ S .

Por fim, clique na pasta “Notas de Cálculo”.