Vídeo: o novo sistema de janelas do iPadOS 26 muda tudo!

Nós já publicamos por aqui vários vídeos mostrando as principais novidades do iOS 26 e alguns também do macOS Tahoe 26, mas tem outro sistema que recebeu uma ótima atenção da Apple este ano.

Falo, é claro, do iPadOS 26. Ele vem com um novo sistema de janelas (multitarefa) que finalmente o deixa parecido com o Mac, porém mantém a opção do Organizador Visual (Stage Manager) ou até do modo convencional de um app de cada vez em tela cheia, para quem preferir.

Além dessa flexibilidade com janelas (que ganharam, inclusive, o clássico “semáforo” para fechar, minimizar ou maximizar), apps no iPadOS 26 ganharão barras de menus completas e temos até um novo cursor mais preciso, aos que forem usar o tablet com mouse ou trackpad.

Muito bom, hein?! 😉