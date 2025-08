Apple estaria criando chatbot rival do ChatGPT para integrá-lo a seus apps

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), assinada pelo jornalista Mark Gurman, tudo indica que a Apple está mesmo investindo no desenvolvimento de uma espécie de concorrente para o ChatGPT (da OpenAI) — mesmo que já tenha minimizado a importância de ter um chatbot “caseiro”.

Segundo a publicação, coisas como o cenário incerto envolvendo o futuro de sua parceria com o Google e o aumento da popularidade no uso de IA para pesquisas estariam fazendo a empresa considerar experiências mais modernas na área. Na verdade, a Maçã estaria “claramente indo nessa direção”.

A Apple teria formado no início do ano um novo grupo chamado Answers, Knowledge and Information (algo como Respostas, Conhecimento e Informação), ou AKI. Esse grupo estaria explorando um número de serviços internamente com o objetivo de criar uma nova experiência como a do ChatGPT.

O grupo em questão é liderado por Robby Walker (que responde diretamente ao chefe de IA John Giannandrea) e estaria, de início, focado em construir um “mecanismo de respostas” capaz de vasculhar a web para responder perguntas de conhecimento geral sem ter que usar plataformas de terceiros.

A Apple ainda estaria explorando a possibilidade de criar um app independente, bem como uma nova infraestrutura backend com o objetivo de alimentar os recursos de pesquisa em versões futuras da Siri, do Spotlight e do Safari — onde esse novo mecanismo de respostas seria bastante útil.

Talentos vêm e vão…

Recentemente, inclusive, a Apple começou a anunciar vagas de emprego envolvendo “experiências de informação intuitivas” para alguns dos apps supracitados, bem como menciona especificamente experiências com algoritmos de busca e desenvolvimento de engines — uma boa pista do que está por vir.

Enquanto foca nesse novo mecanismo de respostas, no entanto, os Apple Foundation Models continuam sendo jogados para escanteio na empresa — especialmente com a possibilidade de que a Maçã passe a usar modelos de terceiros para alimentar recursos da nova Siri (pelo menos em um estágio inicial).

Somente no mês passado, como já noticiamos, nada menos que quatro especialistas de IA da Maçã foram para a Meta, que vem investindo pesado em seu laboratório de superinteligência e oferecendo aos funcionários em Cupertino salários bem maiores, dentre outras promessas.