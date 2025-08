Apple estaria testando sensor de câmera próprio em substituição aos da Sony

No mês passado, a Apple registrou uma patente intitulada “Sensor de imagem com pixels empilhados com alta faixa dinâmica e baixo ruído”, a qual descreve uma arquitetura avançada de sensor de câmera que combina múltiplos níveis de captura de luz e mecanismos de supressão de ruído para atingir até 20 pontos (stops) de alcance dinâmico, próximos aos do olho humano.

Publicidade

Agora, as informações são de que a empresa está avançando com os planos de levar esse tipo de sensor para os futuros iPhones, de acordo com o leaker conhecido como Fixed Focus Digital. Segundo ele, a empresa já teria desenvolvido o sensor e estaria testando-o, sugerindo que há planos de lançá-lo em um dispositivo futuro.

Atualmente, a Apple usa sensores fabricados pela Sony em toda a linha iPhone. Esses sensores também usam um design de duas camadas, mas a versão proposta pela Apple inclui vários recursos próprios e ocupa menos espaço.

A camada superior, chamada de matriz do sensor, contém as peças que capturam a luz. A camada inferior, a matriz lógica, lida com o processamento. Outra parte do design se concentra na redução de ruído e granulação da imagem; assim, cada pixel possui seu próprio circuito de memória integrado que mede e cancela o ruído em tempo real, antes que a imagem seja salva ou processada pelo software.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Wccftech