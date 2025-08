Apple processa rede de cinemas por suposto uso indevido da sua marca

A Apple está processando [PDF] uma rede cinemas em um tribunal federal localizado em Massachusetts (Estados Unidos) pelo uso indevido da sua marca — o qual estaria confundindo clientes e potencialmente prejudicando seus negócios e sua imagem perante os consumidores.

Publicidade

Pertencente à empresa Sand Media Corp Inc., a rede em questão se chama Apple Cinemas — um nome que, segundo a Maçã, infringe algumas das suas marcas registradas (como Apple, Apple TV, Apple Studios, etc.) a fim de se beneficiar com a sua fama e popularidade.

Com um logo que lembra uma maçã, a rede de cinemas começou em Massachusetts e logo foi expandida para estados como Nova York e Califórnia, totalizando mais de 100 cinemas em todos os EUA. Há, inclusive, uma unidade da Apple Cinemas bem próxima à sede da Apple (em Cupertino).

O nome e até mesmo a proximidade com estabelecimentos da Apple fizeram com que algumas pessoas usassem as redes sociais para questionar se tratava-se de algo relacionado ao Apple TV+ ou até mesmo para criticar a qualidade ruim dos cinemas e dos serviços oferecidos.

Antes do processo, o Escritório Americano de Marcas e Patentes (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO) já havia negado o registro da marca Apple Cinemas por risco de confusão com as marcas da Apple — o que não adiantou, pois a Sand Media continuou sua expansão.

Publicidade

A Apple também tentou resolver o caso fora dos tribunais com cartas de cessação, mas foi ignorada. Agora, a empresa busca uma ordem judicial para impedir o uso do nome, bem como indenização financeira, pagamento de honorários advocatícios

e outros custos judiciais.

via MacRumors