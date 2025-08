Apple quer levar as telas Tandem OLED dos iPads Pro para iPhones, diz site

Informações do site sul-coreano The Elec dão conta de que a Apple estaria considerando levar a tecnologia Tandem OLED , que estreou ano passado com os iPads Pro (M4), para as telas de iPhones em um futuro relativamente próximo.

Segundo o veículo, a empresa tem conversado com a LG Display — que foi a primeira a aventar essa possibilidade — sobre isso pelo menos desde o ano passado. Mais recentemente, a Maçã também teria consultado a Samsung Display, que estaria um pouco atrasada no desenvolvimento de telas desse tipo.

No entanto, é esperado que a Maçã só siga em frente com esse plano caso ela consiga mais parceiros para fornecer esses displays para os iPhones, que deverão continuar recebendo displays OLED mais tradicionais pelo menos até 2028.

Ainda de acordo com o The Elec, a tecnologia Tandem OLED a ser adotada nos iPhones também deverá ser mais simples que aquela vista nos iPads Pro, optando por um empilhamento de duas camadas apenas para o subpixel azul, mantendo o vermelho e o verde em uma única camada.

De qualquer forma, é esperado que a adoção dessa tecnologia desbloqueie maiores níveis de brilho, precisão de cores e responsividade.

via AppleInsider