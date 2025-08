Apple TV+: veja o trailer de “Highest 2 Lowest”, filme de Spike Lee estrelado por Denzel Washington

O Apple TV+ acaba de lançar o trailer oficial de “Luta de Classes (“Highest 2 Lowest”), seu aguardado filme dirigido por Spike Lee e protagonizado por Denzel Washington.

Marcado para estrear nos cinemas no dia 15 de agosto e no catálogo do serviço de streaming da Maçã em 5 de setembro, o longa contará em seu elenco com nomes como A$AP Rocky (que também cuidará da trilha sonora), Jeffrey Wright, Ice Spice e mais.

Money. Power. Fame. It’s all yours for the taking.



Denzel Washington reunites with Spike Lee in #Highest2Lowest.



Money. Power. Fame. It's all yours for the taking.



Denzel Washington reunites with Spike Lee in #Highest2Lowest.



Only in theaters August 15. Streaming September 5 on Apple TV+

O trailer, que tem pouco menos de dois minutos de duração, também foi disponibilizado no YouTube:

Como comentamos anteriormente, a produção é uma releitura de “Céu e Inferno” (“High and Low”), filme do cineasta japonês Akira Kurosawa, de 1963. Diferentemente dele, que acompanhava a história de um executivo de uma empresa de calçados que é extorquido após o filho do seu motorista ser sequestrado por engano, o novo longa terá como pano de fundo a indústria da música nos Estados Unidos.

Quando um poderoso magnata da música (Denzel Washington) é alvo de um plano de resgate, ele deve lutar por sua família e legado ao se ver preso em um dilema moral de vida ou morte.

Essa, vale lembrar, é a segunda parceria entre o Apple TV+ e Washington, que também protagonizou “A Tragédia de Macbeth” (“The Tragedy of Macbeth”).

Peter Guber, Matthew Lindner, Chris Brigham, Katia Washington e Lee são listados como produtores executivos do longa, enquanto Todd Black e Jason Michael Berman aparecem como produtores e Jordan Moldo, como coprodutor.

