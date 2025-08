Bateria do “iPhone 17 Air” poderá ter apenas 2,49mm de espessura; veja imagens

O leaker conhecido como yeux1122 postou no blog sul-coreano Naver o que seriam novas imagens da bateria do suposto “iPhone 17 Air”, que deverá ter sua espessura diminuta como seu principal chamariz.

Publicidade

De acordo com as informações, o componente terá apenas 2,49mm de espessura, o que é praticamente metade do esperado para a bateria do “iPhone 17 Pro” — lembrando que ele já havia apostado em uma capacidade de aproximadamente 2.800mAh para o modelo ultrafino.

Embora esses números sejam impressionantes do ponto de visto do design, eles levantam preocupações quando o assunto é a autonomia de bateria do aparelho, uma vez que componentes mais finos geralmente se traduzem em menos tempo longe das tomadas.

Em março, o analista Ming-Chi Kuo disse que a Apple estaria planejando remediar essa limitação física com a ajuda de uma bateria de alta densidade, embora ainda seja esperado que o “iPhone 17 Air” tenha uma autonomia menor se comparada à dos irmãos mais “gordinhos”.

Publicidade

Se os rumores estiverem corretos, é provável que esse novo modelo tenha algo em torno de 5,5mm de espessura, fazendo-o superar com certa folga os 6,9mm do iPhone 6 — até então o iPhone mais fino da história.

Mais imagens

Outro leaker a compartilhar o que seriam imagens (praticamente idênticas) da bateria do “iPhone 17 Air” foi Majin Bu [@MajinBuOfficial], que também aposta em uma espessura de 2,49mm para o componente.

iPhone 17 Air's ultra-thin battery measures just 2.49mm, discover the details



Full Article:https://t.co/r6iAUQolXw pic.twitter.com/gk0k2o8xgI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 4, 2025 A bateria ultrafina do iPhone 17 Air mede apenas 2,49mm, confira os detalhes



Artigo completo:

majinbuofficial.com/iphone-17-air-…

Esse postagem vem logo após o leaker postar imagens do que seria a bateria do modelo ultrafino na semana passada, mas logo depois se autocorrigir (como é possível conferir na atualização da nossa matéria) dizendo que, na verdade, elas se tratavam de fotos da bateria do “iPhone 17 Pro”.

Todas as melhorias citadas por Majin Bu no vazamento original, porém, se mantêm, o que inclui uma melhor dissipação de calor, uma maior resistência estrutural e uma integração otimizada.

Publicidade

Algo que mudou, no entanto, foi o formato em L da bateria, que deverá ficar mesmo só para o modelo mais caro.

via MacRumors