Break in Motion é um app que lhe incentiva a se movimentar durante o dia

Ficar sentado o dia inteiro pode parecer inofensivo, mas a verdade é que esse hábito está diretamente ligado a dores nas costas, má postura e até falta de concentração.

Publicidade

Pensando nisso, o desenvolvedor brasileiro Salun Marvin criou o Break in Motion, um aplicativo exclusivo para macOS que lhe alerta a fazer pequenas pausas ao longo do dia para se movimentar.

A ideia, segundo ele, surgiu de uma experiência pessoal: mesmo usando uma mesa com altura regulável, Marvin acabava passando horas seguidas sentado e sofrendo com dores.

Para resolver isso, ele criou uma ferramenta simples, leve e bonita, que fica ali na barra de menus do macOS, quase invisível, mas pronta pra dar aquele toque sutil na hora certa.

Publicidade

Depois de testar com amigos e receber feedbacks positivos, ele decidiu lançar o app oficialmente. O utilitário está funcionando perfeitamente e, apesar de ainda estar em fase inicial, já tem uma base de usuários crescendo rápido.

Entre os recursos principais, estão:

Intervalos personalizáveis : você escolhe de quanto em quanto tempo quer ser lembrado, entre 5 e 55 minutos;

: você escolhe de quanto em quanto tempo quer ser lembrado, entre 5 e 55 minutos; Notificações suaves : nada de alertas chatos, só lembretes discretos que não atrapalham seu fluxo de trabalho;

: nada de alertas chatos, só lembretes discretos que não atrapalham seu fluxo de trabalho; Histórico e progresso : veja seu desempenho com visualizações em calendário, séries de dias ativos e anéis de progresso no estilo do app Fitness (do Apple Watch);

: veja seu desempenho com visualizações em calendário, séries de dias ativos e anéis de progresso no estilo do app Fitness (do Apple Watch); Sistema de conquistas : desbloqueie medalhas, avance de nível e crie o hábito de forma leve e divertida;

: desbloqueie medalhas, avance de nível e crie o hábito de forma leve e divertida; Sincronização via iCloud: seus dados ficam salvos e atualizados em todos os seus Macs automaticamente.

O Break in Motion é compatível com o macOS 15.0 ou superior, funciona tanto em Macs com chip Intel quanto Apple Silicon, é leve e roda em segundo plano. O app oferece os principais recursos gratuitamente, mas quem quiser ir além pode assinar o plano Pro, que custa cerca de R$25 por ano ou R$100 com pagamento único.