Gerenciador de podcasts Castro agora conta com app para iPad

O popular aplicativo Castro, sobre o qual já falamos aqui no MacMagazine, é bastante conhecido quando o assunto é gerenciador de podcasts — mas até pouco tempo ele contava apenas com a opção para o iPhone (com suporte ao Apple Watch).

Publicidade

Esse cenário mudou com o mais recente update do software, o qual incluiu suporte completo ao iPad — o que significa que donos dos tablets da Maçã agora podem desfrutar de todos os seus recursos sem a necessidade de outro aparelho.

De acordo com a empresa, a guia Explore e tantas outras partes do app foram otimizadas para aproveitar a telona do iPad. A experiência no dispositivo será melhorada à medida que partes mais antigas continuarão sendo atualizadas.

Adicionalmente, agora que o app funciona em mais de um dispositivo, o Castro também ganhou suporte à sincronização de dados entre eles. Esse recurso, no entanto, só está disponível para assinantes do Castro+, plano de assinatura que custa R$20/mês ou R$130/ano.

Publicidade

É importante destacar que, por padrão, o Castro armazena os dados dos usuários apenas no dispositivo, mas o fará em seus próprios servidores caso a opção de sincronização esteja ativada — e é por isso que ela continua sendo um recurso inteiramente opcional.

Outro destaque é que o lançamento do app para iPad também possibilita rodá-lo no macOS, sendo possível executar a versão projetada para o tablet em Macs com Apple Silicon.

É possível baixar o Castro gratuitamente na App Store.

via 9to5Mac