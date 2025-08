Paciente com ELA usa implante cerebral para controlar iPad com a mente

Hoje, a Synchron lançou a primeira demonstração pública de um indivíduo usando um iPad controlado inteiramente pelo pensamento, graças ao novo protocolo de interface cérebro-computador (BCI HID, na sigla em inglês) da Apple e ao implante Stentrode.

Publicidade

Um novo vídeo mostra como o participante do estudo clínico da empresa, portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), consegue navegar pela Tela de Início do iPad, abrir aplicativos e compor texto — tudo sem mover as mãos, falar ou usar os olhos.

O controle do iPad é realizado a partir de uma combinação do recurso de acessibilidade da Apple chamado Controle Assistivo (Switch Control) e do Stentrode, que é implantado em um vaso sanguíneo acima do córtex motor do cérebro. O implante captura sinais neurais relacionados à intenção motora e os transmite sem fio para um decodificador externo, o qual interage diretamente com o iPadOS.

O protocolo da Apple permite a comunicação em circuito fechado entre seus dispositivos e a tecnologia da Synchron, com o sistema compartilhando dados contextuais na tela para otimizar o desempenho e a capacidade de resposta.

Publicidade

A Apple colaborou com a Synchron no projeto piloto e depois passou a testá-lo com gadgets como o Vision Pro, cujo controle por meio do pensamento foi possível em 2024. A integração, então, se expandiu para iPhones e iPads.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple