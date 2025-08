Produção do dobrável de 18,8″ da Apple poderá não começar mais em 2026, diz analista

Quem tem acompanhado os rumores envolvendo os planos da Apple para dispositivos dobráveis sabe que a empresa está trabalhando internamente com diversas opções de form factor, as quais vão desde dispositivos menores, mais parecidos com iPhones, até aparelhos maiores, que lembram iPads e Macs.

No caso desses dispositivos maiores, muito tem se falado nos últimos meses sobre um suposto aparelho híbrido, o qual teria uma tela de 18,8 polegadas e funcionaria como um meio termo entre o iPad e o Mac.

Pois bem, de acordo com o analista Jeff Pu, da GF Securities — um dos maiores defensores desse rumor —, esse dispositivo poderá demorar mais um pouco para chegar ao mercado do que imaginávamos, embora não tenha compartilhado uma razão clara para isso.

Até então, Pu acreditava que esse “iPad/Mac Fold” entraria na fase de produção em massa no quarto trimestre de 2026, com um lançamento previsto para algum momento de 2027. Desta vez, o analista não compartilhou uma nova previsão de quando o aparelho atingirá essas fases do seu desenvolvimento.

Na mesma carta de pesquisa (vista pelo pessoal do MacRumors) na qual compartilhou esse suposto adiamento, ele também disse esperar uma “inovação limitada” para a linha “iPhone 17”, cujo lançamento é esperado para o mês que vem. Em contrapartida, ele pareceu muito mais otimista em relação ao “iPhone 18 Fold”, cujo lançamento é esperado para a segunda metade do ano que vem e estaria experienciando um “progresso intacto” na cadeia de suprimentos.