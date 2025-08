Quinta temporada de “Trying”, do Apple TV+, terá Celia Imrie e mais quatro novos nomes

Quase três meses após a confirmação da quinta temporada de “Trying”, as informações são de que o elenco da série de comédia está aumentando.

Segundo o Deadline, os atores Celia Imrie, Gbemisola Ikumelo, Colin Morgan, Danielle Vitalis e Leah Brotherhead se juntaram à produção.

Estrelada pela indicada ao BAFTA Esther Smith e pelo indicado ao SAG Award Rafe Spall, a quinta temporada de “Trying” terá Nikki (Smith) e Jason (Spall) lidando com as consequências da chegada de Kat (Charlotte Riley), mãe biológica de Princess (Scarlett Rayner), Tyler (Cooper Turner) e com o turbilhão de caos que ela trará para a vida estável da família.

Imrie interpretará Harriet, uma acumuladora teimosa da classe alta que Jason conhece enquanto treina para um novo emprego; Ikumelo será Chrissy, uma assistente social despreparada que orienta Jason; por fim, Morgan será Kerry, o colega de trabalho de Nikki que exala confiança e um charme descontraído. Os papéis de Vitalis e Brotherhead não foram divulgados.

A data de estreia da próxima temporada também não foi revelada até o momento.

