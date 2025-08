Spotify anuncia reajuste de preços no Brasil, em Portugal e outros países

Após dois anos, o Spotify anunciou hoje um reajuste nos preços de assinatura de todos os seus planos — algo que, segundo a empresa, é feito regularmente para continuar inovando em seus produtos e proporcionar a “melhor experiência”.

Com as mudanças, os preços tiveram aumentos que chegam a até 17% aqui no Brasil. O menor deles foi o do plano Premium Individual, que podia ser assinado por R$22 e subiu para R$24 — um aumento de R$2 (ou de 9,13%).

Outro plano que agora custará R$2 a mais é o Premium Universitário, que está aumentando de R$12 para R$14. Como trata-se de um valor menor, a porcentagem de aumento foi maior (de 16,81%).

O Premium Duo, por sua vez, subiu de R$28 para R$32 (um aumento de R$4/14,34%), enquanto o Premium Familiar foi de R$35 para R$41 — o maior aumento entre os quatro planos (de R$6, ou 17,19%).

Os novos preços já estão disponíveis na página com o detalhamento dos planos no Brasil. Quem já é assinante receberá um email sobre o reajuste, que começará a valer a partir de setembro (mas já está em vigor para novos usuários).

Reajuste também em Portugal

No anúncio do aumento, o Spotify não especifica os países atingidos, citando apenas que tratam-se de “diversos mercados da Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico”.

Dentre esses mercados, Portugal foi outro que viu os preços do serviço aumentarem levemente. O plano Individual subiu agora custa 9€, enquanto o Estudante agora sai por 5€ e o Duo, por 12€.

Algo curioso é que o plano Família tradicional foi renomeado para Família 6, saindo agora por 17€. Há, ainda, um novo plano denominado Família 4 — o qual permite adicionar 4 membros da família e custa 15,50€.

Novo cenário

O novo aumento do Spotify deixa os preços do serviço menos competitivo com o de serviços concorrentes como o Apple Music — uma diferença que já pode ser vista nos Estados Unidos, por exemplo.

Embora o aumento não vá ser tão sentido no plano Individual, por exemplo, no plano Família ela será de R$6 (pelo menos enquanto a Apple não reajusta novamente os seus preços por aqui).