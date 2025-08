“Unicorn Girl”, novo podcast original do Apple TV+, estreará em 18/8

O Apple TV+ acaba de anunciar o seu mais novo podcast original, intitulado “Unicorn Girl”. Criado e narrado pela jornalista premiada Charlie Webster, ele contará a história da influenciadora e mulher de negócios Candace Rivera, que se vendia como uma “supermulher” para os seus seguidores.

Marcado para estrear no dia 18 de agosto, o programa mostrará como Rivera, mesmo após passar por um momento turbulento em sua vida, conseguiu manter uma imagem de vida “perfeita”, abrir um negócio multimilionário e inaugurar uma organização sem fins lucrativos global.

Rivera era um unicórnio na vida real, mas em um verão agitado, a ilusão se desfez. Seria ela uma visionária — ou apenas uma mestra da enganação? Webster investiga a ascensão e queda de Rivera, revelando uma história alucinante em que nada é exatamente o que parece.

Rivera, também conhecida como Candace Lierd, foi presa no ano passado por nada menos que nove fraudes envolvendo sua empreitada na internet — notícia que foi recebida com surpresa por fãs e amigos da influenciadora.

De acordo com Webster, investigar a vida de Rivera foi uma jornada cheia de meandros:

Passei muitas noites em claro tentando entender o que ela fez e por quê. Essa história e as vítimas de Rivera se tornaram pessoais para mim, enquanto eu caminhava ao lado delas em tempo real. Ter a confiança de pessoas que tiveram sua confiança tão profundamente destruída é um privilégio, e me sinto honrada em contar suas histórias — e essa história da maneira que ela merece ser contada.

Assinantes do Apple TV+ poderão conectar suas assinaturas ao app Podcasts para ter acesso a todos os nove episódios de “Unicorn Girl” logo na data de estreia.

Quem não assina o serviço de streaming da gigante de Cupertino também poderá conferir a produção, mas terá acesso apenas os dois primeiros episódios no dia 18/8. Os capítulos remanescente, por sua vez, serão liberados semanalmente, às segundas-feiras, até 6 de outubro.

“Unicorn Girl” é uma produção da Seven Hills Productions para o Apple TV+.

