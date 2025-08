Wokyis M5 é um dock que “transforma” o Mac mini no Macintosh original

Embora muito úteis, docks que adicionam portas a computadores como o Mac mini não são exatamente o tipo de gadget mais divertido do mundo, geralmente optando por designs mais sóbrios que se misturam com o ambiente.

Se isso lhe incomoda, trago a alternativa perfeita para você: o Wokyis M5 — um dock para lá de lúdico com um formato inspirado no Macintosh clássico (aquele de 1984) e que, além de aumentar a conectividade do seu desktop, também traz um tela bastante simpática.

Feito com a versão mais recente do Mac mini em mente, ele está disponível em duas versões, sendo que a primeira é capaz de entregar velocidades de transferência de até 10Gbps e a segunda, de até 80Gbps ao conectar um SSD ultrarrápido na baia traseira.

O modelo de 10Gbps vem com uma tela IPS de 5 polegadas (1280×720 pixels) — a qual pode ser usada como uma tela secundária (ou até primária, se preferir) para o seu computador —, uma porta USB-C (10Gbps), quatro USB-A (10Gbps, 5V), uma USB-C do tipo host (para conectar ao Mac mini), uma USB-C de alimentação (5V/3A), uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, um leitor de cartões SD/microSD (UHS-II), uma HDMI e um espaço para SSDs M.2 NVMe.

A versão mais cara, de 80Gbps, vem com várias das mesmas entradas, mas troca a HDMI por uma DisplayPort 2.1 (8K/60Hz). Ele também vem com duas USB-C (10Gbps) ao invés de uma, além de conseguir fornecer até 36W de potência por meio da sua entrada USB-C de alimentação, que é compatível com o protocolo Power Delivery (PD).

Como é possível notar nas imagens de divulgação, o dock vai por cima do Mac mini, escondendo o desktop da Apple quase que por completo. Ainda é possível, no entanto, acessar as portas dianteiras e traseiras do computador por meio de recortes na carcaça do acessório, que pesa 510g.

Apesar do claro foco no Mac mini, o Wokyis M5 também funciona com os MacBooks Air e Pro, bem como com qualquer outro laptop compatível com o padrão Thunderbolt 5.

Já é possível fazer a reserva do Wokyis M5 no Kickstarter, onde o acessório está atualmente em fase de financiamento coletivo. Como ele já bateu com folga sua meta de arrecadação, é esperado que as primeiras unidades sejam enviadas para os compradores em outubro.

O modelo de 10Gbps do Wokyis M5 pode ser reservado por US$100, enquanto o modelo de 80Gbps sai por US$200. Quando o dock for oficialmente lançado, vale notar, esses preços saltarão respectivamente para US$170 e US$390.