Aplicativo do Steam deixará de funcionar no macOS Big Sur 11 em breve

Atenção, gamers! A Valve anunciou ontem que o aplicativo do Steam não funcionará mais no macOS Big Sur 11 a partir de 15 de outubro próximo.

Segundo a gigante dos jogos para PC, o fim do suporte se dá ao fato de que o Steam depende atualmente de uma versão incorporada do Google Chrome, que já não funciona mais no referido sistema.

Para continuar acessando a sua biblioteca do Steam em seu Mac, será necessário atualizar pelo menos para o macOS Monterey 12, que conta com recursos e ferramentas de segurança inexistentes em versões mais antigas.

O macOS 11, vale lembrar, parou de receber atualizações de segurança em 2023, o que por si só já é um baita sinal vermelho.

A Valve aproveitou o comunicado para incentivar seus usuários a sempre manterem os seus computadores atualizados, uma vez que softwares antigos costumam ser mais suscetíveis a malwares e outras brechas de segurança quando conectados à internet.

Esses malwares podem fazer com que seu computador, o Steam e seus jogos tenham um desempenho ruim ou travem. Eles também podem ser usados para roubar as credenciais da sua conta Steam ou de outros serviços.

Jogadores que ainda estiverem rodando o macOS 11 devem procurar atualizar o sistema o quanto antes.

via 9to5Mac