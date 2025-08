Apple começa a testar novo assistente alimentado por IA no app Suporte

No começo do mês passado, falamos por aqui que a Apple estaria trabalhando em um assistente de IA no estilo ChatGPT para o app Suporte. Agora, tal função não só foi confirmada como já estaria sendo testada.

Isso porque alguns usuários conseguiram acessar uma versão prévia do recurso, o qual pode ser acessado tocando no botão dedicado “Chat” na barra de navegação, conforme visto pelo MacRumors. O assistente pode responder a perguntas sobre produtos, serviços e recurso de dispositivos, além de fornecer informações para solução de problemas.

Caso o problema não seja resolvido no atendimento com o assistente, há uma opção para falar com um dos membros da equipe de suporte da Apple. Ademais, a Apple alerta que trata-se de um recurso experimental que “pode conter erros”.

Mais cedo, o MacRumors havia descoberto uma página intitulada Support Assistant Terms of Use (“Termos de Uso do Assistente de Suporte”, na tradução direta) com informações sobre o uso de modelos de IA no app.