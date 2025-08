Apple Music para Android terá opção para fixar conteúdos, tradução ao vivo e mais

A Apple lançou a versão beta da próxima atualização do Apple Music para Android e, como detalhado o 9to5Google, ela traz algumas novidades em matéria de interface e recursos.

Entre as mudanças no design, o Apple Music — embora não conte com o novo design do Liquid Glass no Android — recebeu alguns elementos da versão para o iOS 26, incluindo novos botões em formato de pílula (em substituição aos botões retangulares com cantos arredondados).

Os usuários também poderão fixar conteúdos (músicas, artistas, álbuns e playlists) no topo da Biblioteca, com a possibilidade de ativar a opção para que qualquer coisa fixada seja baixada automaticamente para o dispositivo. Os conteúdos fixados também serão sincronizados com o aplicativo Música para iOS.

A versão para Android também ganhará alguns recursos que chegarão com o iOS 26, incluindo o Tradução de Letras (Lyrics Translation) e a Pronúncia de Letras (Lyrics Pronunciation), que além de ser compatível somente com algumas línguas inicialmente, só funcionará com músicas selecionadas.

Os usuários também poderão obter estatísticas mensais/anuais do Apple Music Replay dentro do aplicativo. Por fim, ainda não há confirmação de que o AutoMix, uma das adições mais aguardadas, chegará ao Android.

É possível baixar a versão beta do Apple Music para Android nessa página.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

