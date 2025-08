Apple seguiu na liderança isolada do mercado global de tablets no 2º trimestre de 2025, diz Canalys

Dados da Canalys referentes ao segundo trimestre de 2025 mostram que a Apple continua firme e forte na liderança do mercado de tablets. Embora tenha perdido um pouco de participação, os números indicam que a Maçã aumentou as vendas em relação mesmo período do ano passado.

Segundo os dados, a empresa enviou 14,1 milhões de iPads entre os meses de abril e junho — 2,4% a mais que no ano passado, quando a empresa vendeu 13,8 milhões de dispositivos. O market share, que depende dos resultados de outras empresas, caiu de 38,6% para 36,1% no mesmo período.

A Samsung, que ficou em segundo lugar, vendeu 6,7 milhões de tablets no segundo trimestre (17,1% de participação e queda anual de 1,8%), seguida pela HUAWEI com 3,2 milhões (8,3%, +29,2%), pela Lenovo com 3 milhões (7,9%, +24,7%) e pela Xiaomi, também com 3 milhões (7,8%, +42,3%).

Outras fabricantes, somadas, remeteram 8,9 milhões de unidades (22,8%), enquanto o mercado como um todo totalizou 39 milhões de vendas — um crescimento de 9,3% em relação ao segundo trimestre de 2024, que é resultado de coisas como subsídios na China e lançamentos de novos produtos.

Do lado da Apple, os últimos lançamentos foram o iPad (A16) e o iPad Air (M3), ambos lançados em março. A expectativa maior é pelo iPad Pro com o chip “M5”, que poderá ser lançado ainda neste semestre, caso os rumores estejam corretos.

