Beta 5 do iOS 26 inclui suporte ao RCS no Brasil

Indisponível no Brasil desde o seu lançamento no iOS 18, o padrão RCS finalmente deu sinais de vida por aqui com a liberação da quinta beta do iOS 26 agora há pouco.

Segundo informações do iHelp BR, alguns usuários notaram uma opção para ativar o RCS nos ajustes do app Mensagens (Messages), sugerindo uma liberação gradual ou mesmo um lançamento iminente.

Ainda de acordo com a reportagem, códigos do sistema indicam que o recurso está disponível para clientes da Vivo. Porém, pode ser que, até ele ser oficialmente liberado para todos (com o lançamento da versão final do iOS 26, em setembro), as demais operadoras brasileiras (como a Claro e a TIM) incluam suporte à função.

Caso você esteja rodando a beta mais recente no seu aparelho (e seja um cliente da Vivo), é possível ativar o RCS em Ajustes » Mensagens » Mensagens RCS.