Imagem encontrada no iOS 26 sugere “Apple Watch Ultra 3” com tela maior

Além dos “iPhones 17”, é bem possível que vejamos a Apple apresentar no próximo mês a sua nova linha de Apple Watches, a qual provavelmente contará com uma nova versão do Apple Watch Ultra — ou pelo menos é isso o que indica uma imagem encontrada por Aaron Perris [@aaronp613] na quinta beta do iOS 26, liberada há pouco.

Essa imagem, como notado por ele, tem uma resolução de 422×514 pixels, o que é maior do qualquer tamanho de tela ofertado pela Maçã para os seus relógios inteligentes no momento, incluindo Apple Watch Series 10 — que, como bem sabemos, ultrapassou o Apple Watch Ultra 2 (410×502 pixels) no ano passado com uma tela de 496×416 pixels no modelo de 46mm.

I found the Apple Watch Ultra 3's Display Size in iOS 26 beta 5, looks like we are getting more pixels! https://t.co/Mr8Ln8pFBX — Aaron (@aaronp613) August 5, 2025 Descobri o tamanho da tela do “Apple Watch Ultra 3” no iOS 26 beta 5, parece que estamos recebendo mais pixels!

Como os modelos “base” do Apple Watch já passaram por um redesenho no ano passado, tudo leva a crer que esse ajuste no tamanho de tela esteja relacionado ao rumorado “Apple Watch Ultra 3”, que poderá ganhar um design novo ou simplesmente adotar uma tela com bordas menores para acomodar o display mais avantajado.

Algo que também joga a favor desse relógio é o fato de que a Apple já está há dois anos sem atualizar o modelo Ultra, atualmente em sua segunda geração. Ano passado, a empresa optou apenas por introduzir uma nova cor para o smartwatch (mais escura) e uma nova pulseira.

Além desse novo tamanho de tela, também é esperado que o novo relógio aventureiro da Apple conte com recursos como conectividade via satélite para o envio de mensagens, um novo SiP (que provavelmente se chamará “S11”), monitoramento da pressão arterial e um display LTPO3 OLED, como a do Apple Watch Series.

É provável que a keynote de apresentação desse novo Apple Watch aconteça no dia 9 de setembro. Qualquer novidade, é claro, você vê aqui no MacMagazine! ⌚

