iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 chegam às quintas betas

Foram liberadas hoje as quintas versões beta do iOS 26 (compilação 23A5308g ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5327h ), watchOS 26 ( 23R5328g ), tvOS 26 ( 23J5327g ) e do visionOS 26 ( 23M5311g ). Também está disponível a quinta beta do Xcode 26 ( 17A5295f ).

Como acompanhamos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além, é claro, de novos recursos e aprimoramentos.

Cabe recordar que a Apple disponibiliza o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, contudo, também já estão disponíveis as primeiras betas públicas dos sistemas, caso alguém prefira instalá-las.

Como sabem, caso as novas betas tragam alguma novidade, detalharemos tudo por aqui. Continuem acompanhando!