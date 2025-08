iPhones perderão valor de revenda mais rápido que linha Galaxy S em 2026, segundo pesquisa

Para quem costuma trocar constantemente de smartphone, uma das grandes vantagens de se ter um iPhone é o valor de revenda dos aparelhos da Apple, o qual costuma ser mais alto que o das concorrentes. Mas isso parece estar mudando, segundo dados recentes divulgados pela SellCell.

Publicidade

Segundo a empresa, caso a tendência atual de desvalorização e valorização de smartphones usados continue nos próximos anos, é esperado que os aparelhos topo-de-linha da Samsung (maior concorrente da Apple no mercado de smartphones) desvalorizem menos que os iPhones.

Essa estimativa tem como base dados registrados nos últimos quatro anos. Em 2021, após cinco meses, o iPhone 13 tinha uma taxa de depreciação de 24,7%, a qual aumentou para 35,4% com o iPhone 16 — um aumento consideravelmente relevante de 10,7% no período analisado.

Enquanto a depreciação do iPhone aumentou, a da linha Galaxy S, da Samsung, caiu 5,3% no mesmo ciclo de atualizações. Em 2022, o Galaxy S22 valia 51,9% após cinco meses em relação ao seu preço original. Agora, em 2025, o Galaxy S25 viu essa taxa cair em 5,3 pontos percentuais, fixando em 46,6%.

Publicidade

A expectativa da SellCell é de que, em 2026, a linha crescente do iPhone se cruze com a linha decrescente do Galaxy S, considerando a taxa de crescimento de 3,57% que vem sendo registrada a cada ano pelos smartphones da Apple e a de queda de 1,77% que vem sendo registrada pelos da Samsung.

Uma luz no fim do túnel…

Quando pegamos os primeiros nove meses, a situação é um pouco melhor para os iPhones, cuja depreciação aumentou de 25,2% para 34,7% de 2020 a 2024, enquanto a do Galaxy S poderá cair de 51% para 47,7%. A tendência é que as linhas se cruzem apenas em 2028, caso a tendência permaneça.

Isso pode significar que aparelhos com Android (nesse caso, os da Samsung) tendem a desvalorizar menos enquanto estão seminovos, ao passo de que os da Apple acabam resistindo mais mesmo quando já estão muito usados — talvez graças à fama da Maçã de produzir dispositivos mais duráveis.

Publicidade

O estudo ainda mostra a taxa de depreciação de outros smartphones com Android em comparação com os aparelhos da Maçã, como os da linha Galaxy Z Fold e os aparelhos da Pixel (do Google) — todos eles apresentando taxas menores que seus antecessores após os cinco meses de uso.

A pesquisa, cabe destacar, foi realizada com base em preços de revenda praticados por plataformas de usados nos Estados Unidos, considerando apenas aparelhos em perfeitas condições e com pagamento real (sem programas de troca ou coisas do gênero).

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TecMundo