“Maximum Pleasure Guaranteed”, futura do série do Apple TV+, tem elenco ampliado

O elenco de “Maximum Pleasure Guaranteed” segue em expansão, com Charlie Hall e Kiarra Goldberg entre os nomes confirmados mais recentemente na futura série do Apple TV+.

Hall interpretará Rudy, um verificador de fatos e colega de trabalho de Geri, que por sua vez será interpretada por Goldberg — sendo também uma verificadora de fatos em um prestigioso periódico de Nova York.

Eles se juntam ao elenco liderado por Tatiana Maslany, Jake Johnson e Dolly de Leon. Johnson fará o papel do marido de Paula (Karl), enquanto De Leon viverá a detetive Sofia Gonzalez.

Do criador e showrunner David J. Rosen, o thriller de humor ácido (cuja primeira temporada terá dez episódios de meia hora) acompanha Paula (interpretada por Maslany), uma mãe recém-divorciada que se envolve em uma perigosa jornada de chantagem, assassinato e futebol juvenil.

A série é escrita/produzida por Rosen e será dirigida/produzida por David Gordon Green. Outros produtores executivos incluem Simon Kinberg e Audrey Chon (da Genre Films), além de Bard Dorros (da Anonymous Content).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Deadline