Patente mostra como o Vision Pro poderá monitorar a respiração do usuário sem contato

A Apple teve uma patente recentemente concedida que descreve um sistema de detecção respiratória sem contato, voltado a dispositivos como o Apple Vision Pro e possíveis óculos inteligentes.

A tecnologia utiliza sensores ópticos interferométricos posicionados na região nasal do usuário, capazes de monitorar o fluxo de ar exalado e inalado sem necessidade de contato físico.

Segundo informações do AppleInsider, o registro da patente ocorre cerca de um ano após referências encontradas no código do visionOS indicarem a possibilidade de um recurso de monitoramento respiratório integrado ao aplicativo de Atenção Plena (Mindfulness). Apesar disso, o recurso não foi ativado no dispositivo até o momento.

A patente, intitulada “Non-Contact Respiration Sensing”, descreve o uso de sensores que emitem radiação eletromagnética em direção ao caminho de fluxo de ar da respiração e captam os movimentos de partículas nesse trajeto. Com base nesses sinais, o sistema pode medir dados como frequência, velocidade, volume e qualidade da respiração, além de identificar se o usuário respira pelo nariz ou pela boca e quais partículas são inaladas ou exaladas.

Embora a patente não cite usos específicos como atenção plena ou monitoramento de saúde, a presença das referências no código do sistema e a natureza dos dados coletados indicam possíveis relações com esse tipo de funcionalidade. A documentação técnica, no entanto, foca exclusivamente nos aspectos físicos da detecção, como o uso de coerência óptica, velocimetria Doppler e heterodinagem para análise de fenômenos como presença, distância, velocidade e contagem de partículas.

Algumas ilustrações da patente se assemelham ao que poderia ser o design do “Apple Glass”, enquanto outras fazem referência direta ao formato atual do Apple Vision Pro. O texto, porém, é neutro quanto ao dispositivo, o que indica que a tecnologia pode ser aplicada a diferentes tipos de dispositivos.

O pedido da patente foi feito em maio de 2023 e a autoria é atribuída a três inventores, incluindo Miaolei Yan, que já participou de outros projetos da Apple envolvendo sensores de gases.

Até o momento, a empresa não anunciou qualquer plano oficial para incorporar essa tecnologia ao Vision Pro ou a outros dispositivos. A concessão da patente, porém, reforça a hipótese de que a Apple vem explorando o uso de sensores avançados em seus dispositivos vestíveis, em linha com recursos que já estão em desenvolvimento em outros produtos da marca.

