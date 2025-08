Rumor: Apple TV 4K ainda ganhará uma nova geração neste ano

Com todos esses rumores envolvendo os “iPhones 17” dominando o noticiário, é fácil esquecer dos outros produtos da Apple que poderão acabar ganhando atualizações neste ano — principalmente se eles forem dispositivos menos populares, como a Apple TV 4K.

De acordo com uma fonte aparentemente confiável ouvida pelo MacRumors, no entanto, a set-top box da Maçã ainda ganhará uma nova versão em 2025, a qual chegaria três anos após o lançamento do modelo atual.

Ainda segundo as informações, esse novo modelo substituirá por completo a Apple TV 4K de terceira geração, além de vir com um processador mais recente (o modelo atual conta com o ainda poderoso A15 Bionic) e um chip de Wi-Fi/Bluetooth desenvolvido pela própria gigante de Cupertino (com suporte ao Wi-Fi 7).

É possível, inclusive, que esse novo modelo seja mais barato que a Apple TV 4K atual, que sai por R$1.730 no modelo apenas Wi-Fi (64GB) e por R$1.950 na versão com Wi-Fi e Ethernet (128GB) — já que, segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple estaria interessada em posicionar a sua set-top box como um dispositivo mais acessível.

Fora isso, é esperado que o dispositivo seja bastante parecido com o modelo atual, inclusive em termos de design — previsão que se estende para o Siri Remote, que foi atualizado pela última vez também em 2022, quando ganhou uma porta USB-C para carregamento.

Não está claro quando a Apple apresentará essa nova Apple TV 4K, mas é possível que isso aconteça no evento de lançamento dos novos iPhones (previsto para o mês que vem) ou alguma outra keynote marcada o final do ano — ou, quem sabe, por meio de um comunicado à imprensa, sem muita cerimônia.

