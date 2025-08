Tempo de Uso: como garantir que conteúdos adultos sejam bloqueados

Caso você tenha ativado um iPhone, iPad ou Mac para o(a) seu/sua filho(a), saiba que a Apple permite que você bloqueie também o acesso a conteúdos adultos por crianças e jovens.

Publicidade

A Maçã informa que, apesar de os dispositivos determinarem automaticamente o conteúdo que elas podem acessar ao fazer a configuração, é possível garantir que o conteúdo no aparelho do membro da família seja apropriado à idade, limitando manualmente os itens classificados como explícitos nas “Restrições de Conteúdo e Privacidade”.

Veja como fazer isso! 📱💻

Como garantir o bloqueio a conteúdos adultos pelo iPhone/iPad

No aparelho da criança, abra os Ajustes (Settings) e vá até “Tempo de Uso”. Acesse “Conteúdo e Privacidade” e “Apps e Recursos Permitidos”. Marque as opções que não deseja que ela use.

Como garantir o bloqueio a conteúdos adultos pelo Mac

Acesse os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Tempo de Uso”, na barra lateral esquerda.

Vá até “Conteúdo e Privacidade” e “Restrições de Apps e Recursos”. Por fim, marque aquilo que deseja impedir.

Publicidade

Caso você esteja em busca de uma ferramenta com mais opções de controle parental — inclusive multiplataforma —, vale a pena dar uma olhada no Qustodio. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.