Veja o trailer da 3ª temporada de “Invasão”, do Apple TV+

Depois de divulgar um teaser no mês passado, o Apple TV+ liberou agora o trailer oficial da terceira temporada de “Invasão” (“Invasion”), cuja estreia está marcada para 22 de agosto.

Série de ficção científica aclamada pela crítica, “Invasão” retrata uma invasão do planeta por alienígenas a partir de diferentes perspectivas. De acordo com a Maçã, os personagens principais da série juntarão forças nos novos episódios para se infiltrar na nave mãe dos seres extraterrestres.

The threat never left, it evolved.#InvasionTV Season 3 — Premieres August 22 on Apple TV+ pic.twitter.com/RKEztgBFfp — Apple TV (@AppleTV) August 5, 2025 A ameaça nunca desapareceu, ela evoluiu.

#InvasionTV 3ª temporada — Estreará em 22 de agosto no Apple TV+.

A Maçã também liberou o trailer no YouTube:

Agora, o trailer em português do Brasil:

Os alienígenas supremos finalmente emergiram, espalhando rapidamente seus tentáculos mortais por todo o planeta. Será preciso que todos os heróis trabalhem juntos, usando sua experiência e expertise, para salvar a espécie humana.

Cocriada pelo indicado ao Oscar Simon Kinberg (“X-Men”) — que também é showrunner — e por David Weil (“Hunters”), a série tem em seu elenco nomes como Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Enver Gjokaj, Shane Zaza e Erika Alexander.

“Invasão” é produzida por Kinberg e Weil junto com Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O’Connell Marsh.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

