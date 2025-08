Apple investirá mais US$100 bilhões em sua produção nos Estados Unidos

A Apple anunciou hoje que fará um novo investimento de US$100 bilhões nos Estados Unidos para expandir a sua produção no seu país natal — medida que se soma a outro investimento prometido pela companhia no início do ano, de US$500 bilhões — ao longo dos próximos quatro anos.

Esse novo aceno da Maçã ao governo de Donald Trump, que tem sido bastante vocal sobre a sua vontade de ver a companhia produzir mais gadgets em solo estadunidense, foi aventado pela Casa Branca nesta manhã antes mesmo de a gigante de Cupertino divulgar um comunicado oficial.

Hoje, temos orgulho de aumentar nossos investimentos nos Estados Unidos para US$600 bilhões em quatro anos e lançar nosso novo Programa de Manufatura Americana. Isso inclui novos e ampliados trabalhos com dez empresas nos Estados Unidos. Elas produzem componentes que são usados em produtos Apple vendidos em todo o mundo, e somos gratos ao Presidente por seu apoio. —Tim Cook, CEO da Apple.

O Programa de Manufatura Americana (American Manufacturing Program) ajudará a financiar uma grande expansão da parceria de longa data da Apple com a Corning, de modo que, em breve, todos os iPhones e Apple Watches vendidos no mundo serão equipados com vidro fabricado no estado americano do Kentucky, onde as duas empresas também inaugurarão um novo Centro de Inovação.

Hoje, a Apple tem parcerias com milhares de fornecedores em todos os 50 estados dos EUA, gerando mais de 450.000 empregos para fornecedores e parceiros. Nos próximos quatro anos, a Apple planeja contratar diretamente 20.000 pessoas nos EUA — a grande maioria focada em pesquisa e desenvolvimento, engenharia de silício, desenvolvimento de software, IA e aprendizado de máquina.

Divulgação/Apple

Com essas novas parcerias, a Apple destaca que “lidera a criação de uma cadeia de fornecimento de silício de ponta a ponta nos EUA”. Nesse sentido, esses fornecedores estão em via de produzir mais de 19 bilhões de chips para produtos da companhia em 2025. Isso inclui a fábrica da TSMC no Arizona, que está produzindo dezenas de milhões de chips para a Maçã.

Os engenheiros da Apple trabalham em estreita colaboração com fornecedores nos EUA para criar chips de silício que estão na vanguarda da inovação. Estamos comprometidos em apoiar os fornecedores americanos envolvidos em todas as etapas essenciais do processo de fabricação de chips — desde os estágios iniciais de pesquisa e desenvolvimento até a fabricação e o empacotamento finais. Queremos que os EUA liderem esse setor crucial e estamos expandindo nossos esforços para desenvolver um ecossistema de fabricação de silício que beneficiará inovadores em todo o país. —Sabih Khan, diretor de operações da Apple.

Entre as empresas que firmaram parcerias com a Apple nesse novo investimento, estão GlobalWafers America (responsável pela produção da wafers para semicondutores), Applied Materials (produção de equipamentos de fabricação de semicondutores), Texas Instruments (produção de semicondutores), Samsung (fabricação de chips), GlobalFoundries (fabricação de tecnologias sem fio e gerenciamento avançado de energia), Amkor (empacotamento de chips), Broadcom e GlobalFoundries (fabricação de componentes para modems).

A Apple também está expandindo a capacidade dos seus data centers em estados por todo os EUA, com obras em andamento em Iowa, Nevada e Oregon. Enquanto isso, a construção do segundo campus da Apple em Austin continua — sendo que a empresa conta com mais de 13.000 funcionários em todo o Texas.

Divulgação/Apple

A companhia também destacou a construção da sua nova fábrica para a produção de servidores em Houston, onde já foi produzida a primeira unidade de teste. A fábrica, de 23.000 metros quadrados, está programada para iniciar a produção em massa em 2026. Esses servidores, então fabricados fora dos EUA, desempenharão um papel fundamental no desenvolvimento da Apple Intelligence e são a base do Private Cloud Compute.

Vale notar que o governo dos EUA estaria considerando implementar novas tarifas para todos os produtos que contenham semicondutores vindos de outros países já na próxima semana, o que torna o momento desse anúncio ainda mais oportuno.