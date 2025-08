Apple libera RCs do macOS Sonoma 14.8 e do macOS Sequoia 15.7

Além de liberar a quinta beta dos macOS Tahoe 26, a Apple também liberou ontem, de forma até inesperada, as Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.8 (compilação 23J8 ) e do macOS Sequoia 15.7 ( 24G207 ).

Digo “inesperada” pois era esperado que o período de testes desses sistemas durasse mais algum tempo, como tem sido o costume com versões mais antigas do macOS. Como já temos as RCs, no entanto, agora a previsão é que a Apple libere as versões finalizadas desses sistemas para todos muito em breve — a não ser que tenhamos múltiplas RCs, o que já aconteceu.

Como notado pelo pessoal do 9to5Mac, no entanto, há um detalhe importante: os identificadores internos dessas RCs indicam que elas extraem correções de segurança do ciclo de desenvolvimento do macOS 26. Em outras palavras, é como se Apple estivesse trazendo as correções de segurança implementadas no Tahoe de forma retroativa para o Sonoma e o Sequoia.

Essa estratégia garante que os usuários do macOS 14 e 15 não sejam expostos às vulnerabilidades que podem ser identificadas no macOS 26. “Esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada para todos os usuários”, diz o changelog das novas versões.