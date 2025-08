Bateria MagSafe com célula sólida da BMX promete mais segurança

A empresa Better Mobile Xperience (BMX), formada por ex-executivos da Hyper, apresentou o seu primeiro produto: a SolidSafe, uma bateria compatível com MagSafe equipada com tecnologia de estado sólido. O acessório está em campanha ativa no Kickstarter e propõe uma abordagem mais segura para o carregamento portátil de iPhones, se colocando como um contraponto às baterias de íon-lítio.

Segundo informações do 9to5Mac, a SolidSafe é capaz de suportar perfurações com pregos, cortes com tesoura e impactos com martelo, mantendo o seu funcionamento mesmo após danos físicos considerados severos. Durante o período de testes, a bateria continuou a carregar um iPhone via cabo USB-C a 20W e por indução a 15W, mesmo após ser submetida a sucessivos estresses.

A BMX aposta no uso de eletrólito sólido ou em gel na composição da SolidSafe, o que reduz drasticamente o risco de ignição, possíveis vazamentos e/ou superaquecimento. De acordo com os números divulgados pela empresa, mais de 2,5 milhões de baterias de íon-lítio foram recolhidas globalmente, com mais de 11 mil acidentes registrados, incluindo 72 durante voos comerciais.

Fundada por Daniel Chin, Barry Miller e Fred Ghaderpanah, a BMX mira usuários profissionais e ambientes como viagens e jornadas de trabalho externas: “Estamos construindo os produtos em que acreditamos, com atenção aos detalhes e foco na segurança”, afirmou Miller ao AppleInsider.

Comparações com a já descontinuada bateria MagSafe da Apple, criticada em avaliações anteriores pelo seu desempenho, apontam a SolidSafe como uma opção de maior capacidade e durabilidade em formato semelhante.

A bateria está disponível em três versões: 5.000mAh (Slim), 10.000mAh padrão e 10.000mAh com slot para cartão microSD, voltado a backups de dados.