Celular Seguro: como saber se um celular foi roubado ou tem restrição

Lançada no final de 2023, a plataforma Celular Seguro vem sendo uma importante ferramenta para bloquear uma linha telefônica roubada/furtada, inviabilizar o acesso às contas bancárias das instituições parceiras, além de oferecer um cadastro de “pessoas de confiança”, as quais podem realizar o bloqueio do smartphone de um terceiro.

Publicidade

Recentemente, tornou-se possível consultar o IMEI de algum smartphone que já tenha sofrido alguma restrição. Isso é muito útil para quem está interessado em comprar um smartphone usado, mas quer se certificar de que ele não foi roubado.

Para que ele apareça no banco de dados, porém, é preciso que haja um registro do aparelho no Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) e pela Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO).

Veja como consultar! 📱

Acesse o app ou o site do Celular Seguro. Faça login com a sua conta do Gov.br. Se preciso, autorize o acesso ao Celular Seguro. Toque/clique em “Celulares com Restrição”. Digite o IMEI do aparelho. É possível conferi-lo na caixa do aparelho ou discando *#06# no app Telefone (Phone). Toque/clique em “Consultar IMEI”. Se houver alguma restrição, as informações aparecerão na tela.

Muito útil, não?! 😊