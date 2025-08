Ebook conta como surgiram os chips ARM, usados pela Apple em seus aparelhos

Está disponível na Amazon e no Apple Books o ebook “Uma não tão breve história da ARM: Como dois estudantes criaram o processador mais utilizado do mundo”, de Marcos Felisberto, com prefácio assinado por Marcus Mendes. A obra reúne e atualiza a série de artigos publicada originalmente no MacMagazine, agora editada em formato digital e com a leitura otimizada para o Kindle e outros dispositivos.

A obra reconta a trajetória da arquitetura ARM . desde os seus primeiros rascunhos, em Cambridge, até a sua consolidação como padrão dominante no mercado de dispositivos móveis. O texto busca também apresentar a parte técnica da construção dos processadores com uma narrativa que seja acessível ao público leigo, ajudando a entender a inovação por trás da arquitetura presente hoje em bilhões de dispositivos pelo mundo e que influenciou produtos como o Newton, Game Boy Advance, e smartphones da Nokia.

Ao longo do ebook, Felisberto reconstrói os bastidores do primeiro chip ARM, a relação entre Acorn e Apple e os desdobramentos que levaram à fundação da Arm Ltd., que nasceu com 12 engenheiros e, décadas depois, chegou a ser avaliada em US$50 bilhões.

A iniciativa de transformar os textos em ebook partiu do próprio autor, com o objetivo de preservar o material e facilitar o acesso, possibilitando a leitura da série de artigos em um mesmo documento. O conteúdo foi revisado, padronizado e enriquecido com notas e ilustrações complementares.

Como dito, “Uma não tão breve história da ARM” está disponível para compra na Amazon e no Apple Books por R$5 e R$4,90, respectivamente.

