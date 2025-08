Gemini ganha recursos para facilitar os estudos e criar livros de histórias

O Google anunciou nesta semana alguns novos recursos para o Gemini projetados tanto para estudantes quanto para crianças, de modo a competir com sua principal rival nessa seara (a OpenAI, que também lançou recentemente funções voltadas para o aprendizado) em ainda mais faixas etárias.

Publicidade

Na esteira da liberação de 15 meses do Gemini grátis para estudantes universitários, o Google criou ferramentas para que discentes compreendam tópicos complexos com mais profundidade e se prepararem para provas com mais eficiência.

A primeira delas é chamada Aprendizagem Guiada — a qual, em vez de fornecer uma resposta, orienta o estudante pelos assuntos passo a passo, detalhando informações complexas e fornecendo ajuda em cada etapa.

Agora, também é possível pedir ao Gemini para criar flashcards e guias de estudo com base nos resultados do seu questionário ou em outros materiais da aula.

Ademais, o Gemini pode integrar automaticamente recursos visuais relevantes, como diagramas, imagens e vídeos do YouTube, diretamente em suas respostas para ajudar na fixação do conteúdo.

Esses recursos estão disponíveis em todos os idiomas e regiões compatíveis com o aplicativo Gemini. Os questionários, flashcards e guias de estudo foram liberados apenas para usuários maiores de 18 anos no momento.

Publicidade

Por enquanto, usuários corporativos e educacionais do Google Workspace não podem compartilhar/editar questionários, flashcards e guias de estudo (apenas visualizá-los caso tenham sido compartilhados por uma conta pessoal).

Livros de histórias

O Gemini agora conta também com uma nova forma de trabalhar a sua criatividade: criação de livros de histórias customizados com ilustrações e narração.

Publicidade

Basta descrever qualquer história que você imaginar (até mesmo com inspiração em suas fotos e arquivos) e o Gemini pode gerar um livro de dez páginas com arte e áudio personalizados.

Também é possível imprimir o livro gerado para que crianças (ou mesmo adultos) coloram os conteúdos disponíveis — a exemplo dos Bobbie Goods, que estão em alta.

Publicidade

O recurso está disponível globalmente para desktop e dispositivos móveis, em todos os idiomas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.