Hulu chegará ao Brasil com novo aplicativo do Disney+ em 2026

O Disney+ integrará o catálogo de mais um serviço de streaming (além de já oferecer conteúdos do Star+, do National Geographic, entre outros) e lançará um aplicativo renovado no ano que vem, de acordo com uma matéria da Variety.

Mais precisamente, a companhia agregará o acervo do Hulu (cuja aquisição pela Disney foi finalizada este ano), criando uma experiência de aplicativo “unificada” que será lançada em algum momento de 2026 — o que expandirá o Hulu para o Brasil, onde o serviço ainda está indisponível.

O novo aplicativo também contará com uma página inicial mais “personalizada”, de acordo com o CEO da Disney, Bob Iger.

A Disney revelou ainda que lançará seu serviço de streaming independente da ESPN em 21 de agosto — o qual poderá ser assinado em conjunto com o Disney+ e o Hulu. Um porta-voz da companhia disse que os usuários ainda poderão adquirir uma assinatura individual do Hulu e do Disney+ após o lançamento do aplicativo unificado.