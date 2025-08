Instagram ganha repostagem de Reels, aba “Amigos” e recurso de mapa à la Snapchat

O Instagram anunciou há pouco mais alguns recursos para os Reels que com certeza chamarão a atenção de usuários de redes como TikTok e Snapchat, bem como introduziu novos controles que buscam aprimorar a privacidade na plataforma.

A primeira novidade são as repostagens, que, como o nome já indica, permitem que o usuário republique um vídeo qualquer para que os seus seguidores tenham a chance de vê-lo também.

Esse recurso, é claro, lembra uma ferramenta muito parecida do TikTok, que provavelmente também se inspirou em funções de redes sociais como o X (ex-Twitter). E, assim como na plataforma da ByteDance, também foi adicionada uma aba nos perfis dos usuários onde é possível conferir todos os vídeos repostados por eles.

Caso você não queira que os seus vídeos publicados sejam repostados por outras pessoas, saiba que é possível desativar essa função nas configurações do Instagram, acessando o menu “Compartilhamento”.

A segunda novidade com clara inspiração em recursos de rivais (mais especificamente, o Snapchat) é o Mapa de Amigos, que permite compartilhar a sua localização ativa mais recente com conhecidos.

Assim como no app que basicamente inventou a ideia por trás do formato Stories, a ideia é “facilitar encontros, conexões e até acompanhar atividades de amigos e criadores próximos de você com base na localização que compartilharam ou com as quais interagiram”.

Se você não estiver confortável com a ideia de ter a sua localização compartilhada por aí, pode ficar tranquilo: o compartilhamento de localização vem desativado por padrão e, mesmo que venha a ser ativado pelo usuário, só atualiza os dados de GPS quando o app é aberto.

Também dá para escolher com quem você deseja compartilhar a sua localização, o que pode incluir, por exemplo, os seus Melhores Amigos, além de ocultar a sua localização para determinadas pessoas ou lugares específicos.

Por fim, temos uma nova aba para os Reels chamada simplesmente “Amigos”, que reunirá todos os vídeos curtidos, comentados, repostados ou criados pelos seus amigos no Instagram. Os vídeos encontrados nessa seção também contarão com um atalho para iniciar conversas rapidamente.

Na mesma toada das outras novidades, também será possível ocultar a exibição do conteúdo com o qual você interagiu na aba de amigos e silenciar curtidas/comentários/repostagens de pessoas específicas que você segue.

Segundo o Instagram, essas novidades têm como objetivo “ajudá-lo a se conectar com quem mais importa, por meio de conteúdos, lugares e experiências que realmente têm a ver com a sua vida”.