“Prodigies”: Tobias Menzies, Reece Shearsmith, Yumi Asō e mais entram para o elenco da série do Apple TV+

“Prodigies”, vindoura série de comédia romântica do Apple TV+, acaba de ganhar uma série de novos nomes para o seu elenco, entre os quais temos Tobias Menzies, Reece Shearsmith e Yumi Asō. As informações são do Deadline.

Estrelada pelo vencedor do BAFTA e do SAG Award, Will Sharpe e pela vencedora do Emmy e do SAG Award, Ayo Edebiri, a produção conta ainda com a atriz e cantora Rina Sawayama na sua lista de talentos e gira em torno Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe), dois ex-prodígios que estão juntos desde pequenos.

Agora com pouco mais de 30 anos, a dupla começa a questionar se sua existência tão comum está correspondendo à extraordinária promessa de sua infância. Inevitavelmente, eles se veem fazendo as mesmas perguntas sobre seu relacionamento.

Além desses três, também se juntaram ao elenco da produção Andrene Ward-Hammond, Sophia Di Martino, Nabhaan Rizwan, Meera Syal e Lolly Adefope. Ainda não há, porém, detalhes sobre os papéis desses atores e atriz na série.

Anunciada em abril, “Prodigies” foi criada e escrita por Sharpe, que também atua como produtor executivo ao lado de Edebiri. A série é coproduzida por Jane Featherstone, Naomi de Pear e Katie Carpenter.

