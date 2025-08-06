Promoções na App Store: FoodyLife: The Food Diary App, OutRacer, Mirror PRO e mais!

Chegou a hora de economizar! Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O FoodyLife: The Food Diary App, criado por Hau-Ben Shih, é um diário de alimentação e o nosso destaque do dia.
Ao contrário de outros aplicativos do tipo, o app não se foca na contagem de calorias, mas sim no acompanhamento visual das suas refeições. A ideia é bem simples: tire foto de tudo o que você come durante o dia e adicione à sua linha do tempo.
Cada item adicionado permite que você faça anotações; além disso, é possível, ainda, aplicar filtros nas suas fotos, adicionar lembretes e obter relatórios mais detalhados dos seus hábitos/progresso.
Acompanhe a sua alimentação e bom apetite! 🥗🍟
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$110 em descontos:
Jogos
Jogo de corrida.
Destrua os asteróides.
Combates espaciais.
Acabe com os alienígenas.
Jogo de cartas.
Aplicativos
Seu dispositivo como um espelho.
Utilitário para cálculo de juros.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️