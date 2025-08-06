Promoções na App Store: FoodyLife: The Food Diary App, OutRacer, Mirror PRO e mais!

Chegou a hora de economizar! Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O FoodyLife: The Food Diary App, criado por Hau-Ben Shih, é um diário de alimentação e o nosso destaque do dia.

Ao contrário de outros aplicativos do tipo, o app não se foca na contagem de calorias, mas sim no acompanhamento visual das suas refeições. A ideia é bem simples: tire foto de tudo o que você come durante o dia e adicione à sua linha do tempo.

Cada item adicionado permite que você faça anotações; além disso, é possível, ainda, aplicar filtros nas suas fotos, adicionar lembretes e obter relatórios mais detalhados dos seus hábitos/progresso.

Acompanhe a sua alimentação e bom apetite! 🥗🍟

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de corrida.

Destrua os asteróides.

Combates espaciais.

Acabe com os alienígenas.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Seu dispositivo como um espelho.

Utilitário para cálculo de juros.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️