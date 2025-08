Quais são as diferenças entre o AppleCare+ e o AppleCare One?

Além do AppleCare Protection Plan, do AppleCare+ (e do AppleCare Services), a Maçã agora também oferece o AppleCare One para estender a cobertura dos seus dispositivos.

Cada uma dessas opções conta com diferenças importantes, mas, como a maioria dos usuários acaba optando pelo AppleCare+, mostraremos as principais diferenças entre ele e o recém-lançado AppleCare One — que, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos (um detalhe importante que comentaremos mais abaixo).

Confira!

AppleCare+ vs. AppleCare One

Enquanto o AppleCare+ pode ser contratado individualmente (apenas um dispositivo), o AppleCare One oferece uma cobertura completa para minimamente três dispositivos — o que inclui novos aparelhos e aqueles que você já possui — mediante o pagamento de uma assinatura mensal de US$20.

Caso tenha quatro ou mais aparelhos, é possível incluir a cobertura neles pagando US$6 por mês adicionais para cada um. Ou seja, se você quiser cobrir cinco devices, pagará uma mensalidade de US$32.

A Apple oferece a possibilidade de você adicionar um aparelho antigo ao AppleCare One, que você já tenha há até quatro anos (caso ele esteja em boas condições, é claro).

A Apple também transferirá, de forma automática, a cobertura do AppleCare One de um antigo iPhone para um novo, caso você compre um.

Há, ainda, outras diferenças importantes que devem ser levadas em conta por quem quer assinar uma das suas coberturas, como veremos a seguir.



Cobertura de roubos e furtos

Além da facilidade de assinar um plano único para múltiplos dispositivos, o AppleCare One conta com cobertura total contra roubos e furtos — que agora também está disponível para iPads e Apple Watches, além de iPhones.

Já no caso do AppleCare+, essa cobertura é opcional (e custa mais, claro). Tenha em mente, porém, que a Apple não oferece mais o AppleCare+ sem cobertura de roubos e furtos nos Estados Unidos. Além disso, essa proteção é válida apenas no país original onde o plano foi contratado; em outras palavras, ela não é válida no Brasil ou em Portugal.

Formas de pagamento

O AppleCare+ oferece opções de assinaturas mensais ou anuais. Por enquanto, caso você compre um produto pela Apple Store Online americana, ainda é possível também optar pelo valor cheio (sem ser uma assinatura) — mas essa opção tende a desaparecer no futuro, já que a Apple está priorizando assinaturas.

Já o AppleCare One só pode ser assinado mensalmente — cujo valor começa em US$20, como já falamos.

Disponibilidade

Enquanto o AppleCare+ está disponível em diversos países (no Brasil e em Portugal ele não é comercializado, mas você pode assinar nos EUA), o AppleCare One somente está disponível em território americano — ao menos por ora.

Vale a pena para mim?

Financeiramente falando, o AppleCare One só valerá a pena para quem possui dois ou mais dispositivos da Apple. Veja um exemplo com os dispositivos abaixo e seus respectivos valores da assinatura do AppleCare+ nos EUA:

iPhone 16 Pro: US$14/mês

iPad Air de 13″: US$5/mês

Apple Watch Series 10: US$4/mês

Com esses três aparelhos, você estaria pagando US$23 (assinaturas individuais do AppleCare+, somadas). Porém, caso assine o AppleCare One, você pagará US$20/mês, com o benefício de poder incluir outros aparelhos (com um pagamento adicional que muitas vezes pode ser menor que a contratação avulsa) e ter uma cobertura contra roubos e furtos para o iPad e o Watch.

Outro fator que pode lhe ajudar a entender se o AppleCare One é ou não para você é se o quarto dispositivo a ser incluído possui uma assinatura mensal maior ou menor que o valor cobrado de forma avulsa no AppleCare+.

A Apple TV, cujo AppleCare+ custa US$10/ano (ou US$1/mês), acaba não compensando ser usada com o AppleCare One — já que o valor adicional de cobertura para a set-top box da Maçã acaba sendo de US$72/ano (US$6/mês). Ou seja, nesse caso, vale mais a pena assinar o AppleCare+ para tal produto separadamente.

Já se estivermos falando de um MacBook Air como quarto aparelho, aí a coisa muda de figura, já que a assinatura mensal dele no AppleCare+ sai por US$7 (modelo de 13″) ou US$8 (modelo de 15″).

Limitação para brasileiros

Como já dissemos nesse artigo, há um empecilho importante para quem pensa em assinar o AppleCare One no Brasil: a conta logada nos dispositivos tem que necessariamente ser a mesma com a qual o usuário contratou o plano — sob pena de um cancelamento de toda a cobertura.

Como o AppleCare One só está disponível nos EUA, ele exige que o usuário faça a assinatura com uma Conta Apple americana. Então, se você não mora nos EUA ou não utiliza uma Conta Apple americana como a sua principal, não é possível assinar o AppleCare One.

Quer assinar? Veja como!

Se você estiver nos EUA, usa uma Conta Apple americana como principal e o AppleCare One valer a pena para você, mostraremos agora como é possível se inscrever.

Antes de mais nada, certifique-se de que os seus aparelhos estejam rodando minimamente os seguintes sistemas operacionais: iOS 18.5, iPadOS 18.5, visionOS 2.5 ou macOS Sequoia 15.5.

Para adicionar um aparelho ao AppleCare One, abra os Ajustes (Settings) no iPhone ou iPad, selecione “Geral” e vá até “AppleCare e Garantia”. Na seção do AppleCare One, escolha a opção de adicionar um dispositivo e siga os próximos passos.

Divulgação/Apple

Depois de selecionar o dispositivo que deseja adicionar ao seu plano, talvez seja necessário confirmar se ele está em boas condições. Isso pode incluir uma verificação remota do dispositivo, a captura fotos do seu dispositivo ou uma visita física a uma Apple Store para uma inspeção adicional.

Lembre-se de que a Apple leva em conta diversos fatores para verificar se o seu produto é elegível, como o tempo de uso do aparelho, o país ou a região, se ele está coberto por outro plano do AppleCare e se o Modo Perdido está habilitado, por exemplo.

E no seu caso, valerá a pena assinar o AppleCare One? 🤔