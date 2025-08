Rumor: armazenamento do “iPhone 17 Pro” partirá de 256GB

Embora o suposto redesign dos “iPhones 17 Pro” seja uma das novidades mais comentadas sobre os próximos modelos topos-de-linha, outras mudanças também estariam a caminho — com o rumor mais recente apontando o fim da versão de 128GB na linha Pro.

Essa possibilidade foi aventada pelo leaker conhecido como Instant Digital, o qual alegou que a Apple aumentará o armazenamento base do “iPhone 17 Pro” para 256GB, equiparando-o ao que já ocorre no modelo Pro Max, para ajudar a “justificar” o possível aumento de US$50 no preço.

Em julho, analistas afirmaram que a Apple aumentará o preço de toda a linha “iPhone 17” para compensar os custos com componentes e as tarifas da China.

O mesmo leaker, vale notar, também reiterou os rumores de que a linha “iPhone 17” será anunciada no dia 9 de setembro.

via MacRumors