Terraço do Apple Park Visitor Center é fechado para “melhorias”

O terraço superior do Apple Park Visitor Center está temporariamente fechado para visitação. De acordo com o MacRumors, a Apple adicionou um aviso à pagina oficial do centro informando que o espaço passará por “melhorias” e permanecerá fechado até o dia 1º de setembro.

A empresa não deu detalhes sobre quais serão os aprimoramentos, limitando-se a informar que o local estará indisponível durante o período. Ainda segundo as informações, o aviso foi incluído na página ontem pela Maçã.

Divulgação/Apple

Quando em funcionamento, o terraço oferece uma vista parcial do Apple Park e possui mesas, cadeiras e banheiros, podendo ser acessado por escadas ou elevador.

Apesar da interdição da cobertura, as demais áreas do Apple Park Visitor Center continuam operando normalmente. Desta forma, os visitantes ainda podem explorar produtos da Apple, adquirir itens exclusivos, visitar o Caffè Macs, participar de sessões gratuitas do Today at Apple e conhecer a instalação de arte pública “Mirage”, localizada ao lado da estrutura principal.

Inaugurado em novembro de 2017, o Apple Park Visitor Center está localizado em frente ao campus da Apple, em Cupertino, na Califórnia (Estados Unidos).