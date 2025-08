Trump planeja tarifa de 100% sobre chips, mas deverá isentar a Apple

Em meio ao anúncio do investimento pesado da Apple na manufatura americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor uma tarifa de 100% sobre as importações que incluem semicondutores já na próxima semana — mas que isentará empresas que investirem em produção nos EUA, o que inclui a Apple.

Isso porque a companhia já havia se comprometido a investir US$500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos; entretanto, com o anúncio de hoje, esse montante será elevado para US$600 bilhões.

Vamos impor uma tarifa muito alta sobre chips e semicondutores, mas a boa notícia para empresas como a Apple é que, se você estiver construindo nos Estados Unidos, ou se comprometeu a construir […] nos EUA, não haverá cobrança.



Em outras palavras, aplicaremos uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips e semicondutores. Mas se você estiver construindo nos EUA, não haverá cobrança. Mesmo que você esteja construindo e ainda não esteja produzindo, em termos de grande número de empregos e de todas as coisas relacionadas à construção, se você estiver construindo, não haverá cobrança. —Donald Trump, presidente dos EUA.

O anúncio representa uma suspiro para o CEO da Apple, Tim Cook, que enfrenta ameaças crescentes das tarifas de Trump — as quais poderiam aumentar os custos em toda a cadeia de suprimentos internacional.

Tarifas na Índia

O caso mais preocupante é o da Índia — um mercado de produção fundamental para a Apple —, com tarifas de 50%, sendo que uma de 25% já está em vigor desde 1º de agosto; a outra metade passará a valer a partir de 27/8.

No entanto, a Apple ainda não foi afetada pelas tarifas recíprocas de 25% na Índia, que foram colocadas em prática no começo deste mês — e parece que isso não vai mudar se e quando as tarifas aumentarem para a marca de 50%. Vale notar, porém, que a ordem que isenta a Maçã do pagamento de tarifas recíprocas é temporária, e as isenções podem mudar conforme a vontade de Trump.

Apesar da clara pressão para produzir seus dispositivos nos EUA, Cook disse ao presidente que a montagem final do iPhone “será feita em outro lugar por um tempo”, mas destacou que vários componentes estão sendo fabricados nos EUA.

Trump teria se mostrado satisfeito e elogiou os planos de Cook: “Olha, ele não está fazendo esse tipo de investimento em lugar nenhum do mundo, nem perto disso […] a Apple está voltando para a América.”

via Bloomberg, CNBC