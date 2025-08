Vidro frontal do iPhone e do Apple Watch será 100% produzido nos EUA

Como parte da ampliação do investimento multibilionário da Apple nos Estados Unidos, a companhia comunicou hoje uma expansão da sua parceria com a Corning para a fabricação do vidro frontal usado em alguns dos seus produtos.

Mais precisamente, a Maçã investirá US$2,5 bilhões para produzir (pela primeira vez) todos os vidros frontais usados em iPhones (o famoso Ceramic Shield) e Apple Watches na fábrica da Corning, localizada no estado americano do Kentucky.

A Corning é uma empresa americana de renome, e estamos entusiasmados em trabalhar juntos para construir a maior e mais avançada linha de produção já criada para vidros de smartphones. Graças ao poder da manufatura americana, qualquer cliente em qualquer lugar do mundo que comprar um novo iPhone ou Apple Watch terá em mãos um vidro de precisão fabricado aqui mesmo no Kentucky. Somos gratos ao presidente e ao seu governo pelo apoio à manufatura americana e estamos entusiasmados com a inovação que esse investimento proporcionará. —Tim Cook, CEO da Apple.

Como muito bem apontado pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), o próprio CEO da Apple, Tim Cook, já destacava que o vidro frontal do iPhone era produzido nos EUA. Logo, das duas, uma: parte da produção (não 100%) realmente acontecia lá, ou a Apple não era totalmente transparente.

Fato é que a Corning agora voltará toda sua atividades à fabricação para a Apple, o que ajudará a aumentar em 50% a força de trabalho da fabricante. As duas empresas também inaugurarão um novo Centro de Inovação na fábrica de Kentucky, o qual “desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento e na engenharia de materiais e plataformas de fabricação avançadas para as futuras gerações de produtos da Apple”.

A Apple é uma parceira incrível para fabricantes americanos como nós e, juntos, inovamos e expandimos os limites do possível. Desenvolvemos e fabricamos o vidro para o primeiro iPhone em Harrodsburg, no Kentucky, há 18 anos. Com esse novo compromisso multibilionário da Apple e a implementação da nossa plataforma de fabricação mais avançada, estamos contratando mais pessoas e levando 100% das necessidades de vidro frontal da Apple para iPhone e Apple Watch para a sede original da inovação. —Wendell Weeks, CEO da Corning.

Desde a criação do Fundo de Manufatura Avançada (Advanced Manufacturing Fund), em 2017, a Apple investiu quase US$500 milhões nas operações da Corning nos EUA.

A Corning também fornece matérias-primas para outra empresa, a GlobalWafers, que utilizará silício da Corning para fabricar wafers avançados pela primeira vez. Dessa forma, a fabricante também desempenhará um papel fundamental na cadeia de suprimentos da Apple para a produção de chips nos EUA.