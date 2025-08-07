Apple Arcade ganha novo jogo da série Worms e três outros títulos

Nesta primeira quinta-feira do mês de agosto, o catálogo do Apple Arcade ganhou quatro novos títulos exclusivos, disponíveis para todos os assinantes do serviço que oferece diversos games sem anúncios e sem compras internas para iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Publicidade

Confira abaixo mais informações sobre os novos games que acabam de chegar à plataforma!

O game Play-Doh World traz a magia das massinhas Play-Doh ao mundo digital, permitindo criar personagens e vê-los ganhar vida. De animais selvagens no zoológico a penteados mirabolantes, cada canto deste universo colorido pode ser adaptado à criatividade do jogador.

Com dezenas de áreas interativas, Play-Doh especiais colecionáveis e atualizações de conteúdo frequentes, o colorido jogo oferece atividades criativas em uma experiência aberta, guiada pela imaginação — tudo em um ambiente seguro e sem anúncios.

Play-Doh World já está disponível no Apple Arcade e roda em iPhones, iPads, Macs e Apple TVs — além do Apple Vision Pro, em modo de compatibilidade.

Worms Across Worlds é o novo capítulo da já conhecida e premiada série Worms. Nele, os experimentos do Professor Worminkle se tornam uma ameaça à realidade, e os guerreiros invertebrados devem passar por cinco dimensões completamente diferentes.

Publicidade

Tais mundos são percorridos atrás do cientista maluco neste game de ação e estratégia por turnos. Seja em batalhas solo ou no modo multijogador, com quatro times, a cada desafio e dimensão os jogadores chegam mais perto de dar um fim ao caminho de destruição do professor.

Divulgação/Apple

Worms Across Worlds já está disponível no Apple Arcade e roda em iPhones, iPads, Macs e Apple TVs — além do Apple Vision Pro, em modo de compatibilidade.

Um gatinho comum se torna um improvável herói da galáxia quando um ser todo poderoso o transforma no conquistador mais fofo do universo. Neste spinoff do famoso jogo de defesa de torres The Battle Cats, os jogadores podem personalizar o gato heroico com capas, resgatar amigos de outros mundos e lançar o Mightycat por níveis planetários coloridos.

Publicidade

Com diversos níveis de puzzle desafiadores, cada toque aproxima o jogador do objetivo final: reunir todos os planetas do cosmo sob o império dessa patinha poderosa.

Divulgação/Apple

Let’s Go Mightycat! já está disponível no Apple Arcade e roda nativamente em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e Apple Vision Pro.

Everybody Shogi é uma nova versão do tradicional jogo de tabuleiro e estratégia japonês. Com imagens coloridas, controles intuitivos e níveis interativos no estilo de quebra-cabeça, cada jogo apresenta o shogi de uma forma casual, mas estratégica.

Neste game, é possível participar de desafios diários, conquistar peças únicas e construir tabuleiros personalizados. Com partidas em tempo real contra jogadores do mundo todo e integradas entre aparelhos diferentes, Everybody Shogi convida todas as pessoas a conhecer melhor o shogi em um mundo brilhante e amigável.

Divulgação/Apple

Everybody Shogi já está disponível no Apple Arcade e roda nativamente em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e Apple Vision Pro.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.