Apple enfrenta novas saídas em sua equipe de inteligência artificial

A Apple vem enfrentando uma série de perdas significativas em sua equipe de inteligência artificial nos últimos meses. De acordo com uma apuração do Financial Times, cerca de uma dúzia de engenheiros e pesquisadores deixaram a companhia desde o início do ano. Muitos deles acabaram em empresas como Meta, OpenAI, xAI e Cohere.

O principal caso é o de Ruoming Pang, ex-líder da equipe do Apple Foundation Models (AFM), que comandava cerca de 100 pessoas responsáveis por tecnologias como a Apple Intelligence, os Genmoji e os modelos usados na nova Siri. Pang foi contratado pela Meta com uma remuneração estimada em mais de US$200 milhões, incluindo seu salário-base, bônus e ações da empresa. Essa informação foi detalhada por veículos como a Bloomberg e o próprio Financial Times.

Pouco tempo depois, outros membros seniores da equipe de Pang também se desligaram da Apple. Entre eles estão Mark Lee, Tom Gunter, Bowen Zhang e Shuang Ma, todos agora atuando no Superintelligence Labs da Meta, que tem sido uma das prioridades da empresa nos últimos meses. Gunter, inclusive, teria deixado a Apple em meio a discussões internas sobre o uso de modelos de terceiros na próxima geração da Siri.

Além da Meta, outras empresas de ponta também têm reforçado suas equipes com ex-engenheiros da Maçã. A OpenAI contratou Brandon McKinzie e Dian Ang Yap, enquanto a Cohere levou Liutong Zhou. Esse movimento foi descrito pela firma de recrutamento Razoroo como uma “crise de confiança” dentro da Apple, além de demonstrar um sinal para o mercado de que a empresa estaria vulnerável à perda de talentos.

Fontes ouvidas pelo portal The Information relataram que as motivações por trás das saídas vão além dos altos salários oferecidos pelas concorrentes. Haveria também certa insatisfação com a falta de transparência, direção clara e autonomia técnica, como por exemplo a recusa de Craig Federighi (chefão de software da Apple) em liberar parte dos modelos da empresa como código aberto, o que teria frustrado os pesquisadores.

Outro ponto levantado diz respeito ao adiamento dos recursos avançados da nova Siri, originalmente planejados para 2025. Em março, a Apple postergou o lançamento para 2026, sem envolver a equipe de modelos na decisão ou informar os motivos. Segundo relatos, o time (que vinha trabalhando em uma versão mais fluida e proativa da assistente) teria sido pego de surpresa.

Para tentar conter novas perdas, a Apple tem aumentado os salários de integrantes da equipe e, diante desse cenário, reformulou a estrutura interna da divisão de IA. Com a saída de Pang, quem assume a liderança do grupo é Zhifeng Chen, que responde à chefe de pesquisa de IA da Apple, Daphne Luong — que, por sua vez, é subordinada ao vice-presidente sênior John Giannandrea. Entretanto, segundo apuração da Bloomberg, o aumento de salário é “insignificante” em comparação ao que é oferecido por outras empresas do ramo.

Mesmo com os desafios, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou recentemente em reunião com funcionários que a IA continua sendo uma prioridade estratégica para a companhia. Além de desenvolver modelos próprios, a Maçã também firmou parcerias com empresas como a OpenAI e estuda colaborações futuras com outras fornecedoras de modelos de linguagem.

O desafio real agora, para Cook, é descobrir como equilibrar a retenção de talentos com o avanço técnico necessário para conseguir competir com os grandes de um setor no qual a velocidade — e necessidade — de inovação constante é fulminante.