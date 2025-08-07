Cases para os “iPhones 17” poderão ter furo para cordão e… efeito líquido?

Prestes a estrear a sua nova linguagem de design de interfaces Liquid Glass, a Apple estaria se preparando para começar a adotar um conceito semelhante também em seus produtos físicos (inclusive em acessórios).

Segundo o leaker Majin Bu, a Maçã pretende lançar capas para os “iPhones 17” sob a marca “Liquid Silicone” — o que seria um indício de que a empresa pretende aplicar esse conceito de “liquidez” em diferentes materiais.

Bu afirmou que essas capas contariam com acabamento aveludado e, potencialmente, duas variantes: uma com um “efeito Liquid Glass” (o qual teria uma textura “opaca e acetinada”) e outra sem esse efeito.

Algumas imagens, descritas pelo leaker como sendo de “amostras oficiais”, mostram capas com relevos na parte traseira que formam um efeito cascata — possivelmente a forma como a Apple imitaria algo “líquido” no silicone.

Outro destaque dessas novas cases seria a presença de recortes para que usuários adicionem cordões — que são bastante comuns em alguns acessórios (como os AirPods) para evitar quedas e perdas.

Entre as cases exibidas, é possível ver variantes tanto para o “iPhone 17” de entrada quanto para os “iPhones 17 Pro” (com a sua nova configuração para o módulo das câmeras) e para o vindouro “iPhone 17 Air”.

Antes de Bu, o leaker DuanRui também compartilhou uma imagem gráfica de uma suposta capa para os “iPhones 17 Pro”, na qual é possível observar os recortes para os cordões nas duas extremidades inferiores.

iPhone 17 Pro 系列官方手机保护壳，会在底部新增两个挂绳孔。 pic.twitter.com/GHWpzvWYTg — DuanRui段锐 (@duanrui1205) August 6, 2025 A capa de proteção oficial para a série “iPhone 17 Pro” adicionará dois furos para cordões na parte inferior.

Obviamente, sempre vale a pena ter ceticismo quanto a vazamentos antecipados, mas como Bu tem um bom histórico em relação a novidades da Apple, é bem possível que pelo menos partes dessas novidades acabem se concretizando.

