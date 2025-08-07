Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Cases para os “iPhones 17” poderão ter furo para cordão e… efeito líquido?

Douglas Nascimento
07/08/2025 • 12:10

Prestes a estrear a sua nova linguagem de design de interfaces Liquid Glass, a Apple estaria se preparando para começar a adotar um conceito semelhante também em seus produtos físicos (inclusive em acessórios).

Publicidade

Segundo o leaker Majin Bu, a Maçã pretende lançar capas para os “iPhones 17” sob a marca “Liquid Silicone” — o que seria um indício de que a empresa pretende aplicar esse conceito de “liquidez” em diferentes materiais.

Posts relacionados

Bu afirmou que essas capas contariam com acabamento aveludado e, potencialmente, duas variantes: uma com um “efeito Liquid Glass” (o qual teria uma textura “opaca e acetinada”) e outra sem esse efeito.

Algumas imagens, descritas pelo leaker como sendo de “amostras oficiais”, mostram capas com relevos na parte traseira que formam um efeito cascata — possivelmente a forma como a Apple imitaria algo “líquido” no silicone.

Liquid Silicone
Liquid Silicone
Liquid Silicone
Liquid Silicone

Outro destaque dessas novas cases seria a presença de recortes para que usuários adicionem cordões — que são bastante comuns em alguns acessórios (como os AirPods) para evitar quedas e perdas.

Case do "iPhone 17"
Case do "iPhone 17"
Case do "iPhone 17"
Case do "iPhone 17"

Entre as cases exibidas, é possível ver variantes tanto para o “iPhone 17” de entrada quanto para os “iPhones 17 Pro” (com a sua nova configuração para o módulo das câmeras) e para o vindouro “iPhone 17 Air”.

Antes de Bu, o leaker DuanRui também compartilhou uma imagem gráfica de uma suposta capa para os “iPhones 17 Pro”, na qual é possível observar os recortes para os cordões nas duas extremidades inferiores.

A capa de proteção oficial para a série “iPhone 17 Pro” adicionará dois furos para cordões na parte inferior.

Obviamente, sempre vale a pena ter ceticismo quanto a vazamentos antecipados, mas como Bu tem um bom histórico em relação a novidades da Apple, é bem possível que pelo menos partes dessas novidades acabem se concretizando.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Oferta: iPhone 15 (128GB) com 30% de desconto!
Próx. Post

Tim Cook presenteia Donald Trump com placa feita de vidro e ouro 24K
Posts relacionados