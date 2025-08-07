Como ativar o recurso Amplificação na Conversa dos AirPods Pro

Os AirPods Pro são excelentes fones de ouvido para consumir conteúdos como filmes e músicas. Porém, a Apple vem lançando, no decorrer dos últimos anos, novos recursos voltados à audição — como a possibilidade de usá-los como um aparelho auditivo, por exemplo.
Outra função bacana é a Amplificação na Conversa (Conversation Boost) a qual possibilita que você se concentre na pessoa que está falando à sua frente, ficando mais fácil ouvir em uma conversa cara a cara.
Veja como habilitar isso nos seus fones! 👂
Compatibilidade
Atualmente, apenas os AirPods Pro (de qualquer geração) são compatíveis com essa função.
Como usar a Amplificação na Conversa
Após colocar os seus fones no ouvido, faça o seguinte!
Em iPhones e iPads
- Abra os Ajustes (Settings).
- Toque em “Acessibilidade”.
- Toque em “Áudio e Visual”.
- Toque em “Adaptações de Fone de Ouvido”.
- Veja se a opção “Adaptações de Fone de Ouvido” está habilitada e, em seguida, toque em “Modo Ambiente”.
- Selecione “Modo Ambiente Personalizado”.
- Arraste o controle deslizante “Redução de Ruído Ambiente”.
Porém, caso você utilize a Assistência Auditiva dos AirPods Pro 2, o caminho para tal é um pouco diferente:
- Abra os Ajustes (Settings).
- Toque nos seus AirPods Pro, abaixo da área da sua Conta Apple.
- Toque em “Assistência Auditiva”.
- Na área “Aparelho Auditivo”, toque em “Ajustes”.
- Ative a opção “Amplificação na Conversa”.
Em Macs
- Abra os Ajustes do Sistema (System Settings).
- Clique em “Acessibilidade”.
- Em “Áudio”, role a tela e ative a opção “Modo Ambiente”.
- Depois, ative a opção “Amplificação na Conversa”
Bem bacana, não?! 😊
