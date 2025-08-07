Navegue

Foto de Afotoeu / Depositphotos
Como ativar o recurso Amplificação na Conversa dos AirPods Pro

Pedro Henrique Nunes
07/08/2025 • 08:00
Os AirPods Pro são excelentes fones de ouvido para consumir conteúdos como filmes e músicas. Porém, a Apple vem lançando, no decorrer dos últimos anos, novos recursos voltados à audição — como a possibilidade de usá-los como um aparelho auditivo, por exemplo.

Outra função bacana é a Amplificação na Conversa (Conversation Boost) a qual possibilita que você se concentre na pessoa que está falando à sua frente, ficando mais fácil ouvir em uma conversa cara a cara.

Veja como habilitar isso nos seus fones! 👂

Compatibilidade

Atualmente, apenas os AirPods Pro (de qualquer geração) são compatíveis com essa função.

Como usar a Amplificação na Conversa

Após colocar os seus fones no ouvido, faça o seguinte!

Em iPhones e iPads

  1. Abra os Ajustes (Settings).
  2. Toque em “Acessibilidade”.
  3. Toque em “Áudio e Visual”.
  4. Toque em “Adaptações de Fone de Ouvido”.
  5. Veja se a opção “Adaptações de Fone de Ouvido” está habilitada e, em seguida, toque em “Modo Ambiente”.
  6. Selecione “Modo Ambiente Personalizado”.
  7. Arraste o controle deslizante “Redução de Ruído Ambiente”.

Porém, caso você utilize a Assistência Auditiva dos AirPods Pro 2, o caminho para tal é um pouco diferente:

  1. Abra os Ajustes (Settings).
  2. Toque nos seus AirPods Pro, abaixo da área da sua Conta Apple.
  3. Toque em “Assistência Auditiva”.
  4. Na área “Aparelho Auditivo”, toque em “Ajustes”.
  5. Ative a opção “Amplificação na Conversa”.

Em Macs

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings).
  2. Clique em “Acessibilidade”.
  3. Em “Áudio”, role a tela e ative a opção “Modo Ambiente”.
  4. Depois, ative a opção “Amplificação na Conversa”
Amplificação na Conversa no Mac

Bem bacana, não?! 😊

