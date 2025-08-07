Como ativar o recurso Amplificação na Conversa dos AirPods Pro

Os AirPods Pro são excelentes fones de ouvido para consumir conteúdos como filmes e músicas. Porém, a Apple vem lançando, no decorrer dos últimos anos, novos recursos voltados à audição — como a possibilidade de usá-los como um aparelho auditivo, por exemplo.

Outra função bacana é a Amplificação na Conversa (Conversation Boost) a qual possibilita que você se concentre na pessoa que está falando à sua frente, ficando mais fácil ouvir em uma conversa cara a cara.

Veja como habilitar isso nos seus fones! 👂

Compatibilidade

Atualmente, apenas os AirPods Pro (de qualquer geração) são compatíveis com essa função.

Como usar a Amplificação na Conversa

Após colocar os seus fones no ouvido, faça o seguinte!

Em iPhones e iPads

Abra os Ajustes (Settings). Toque em “Acessibilidade”. Toque em “Áudio e Visual”. Toque em “Adaptações de Fone de Ouvido”. Veja se a opção “Adaptações de Fone de Ouvido” está habilitada e, em seguida, toque em “Modo Ambiente”. Selecione “Modo Ambiente Personalizado”. Arraste o controle deslizante “Redução de Ruído Ambiente”.

Porém, caso você utilize a Assistência Auditiva dos AirPods Pro 2, o caminho para tal é um pouco diferente:

Abra os Ajustes (Settings). Toque nos seus AirPods Pro, abaixo da área da sua Conta Apple. Toque em “Assistência Auditiva”. Na área “Aparelho Auditivo”, toque em “Ajustes”. Ative a opção “Amplificação na Conversa”.

Em Macs

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings). Clique em “Acessibilidade”. Em “Áudio”, role a tela e ative a opção “Modo Ambiente”. Depois, ative a opção “Amplificação na Conversa”

Bem bacana, não?! 😊

