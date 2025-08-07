Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Criação do Apple Pay envolveu uso de tecnologias roubadas, acusa Fintiv

Luiz Gustavo Ribeiro
07/08/2025 • 17:21
prykhodov/Depositphotos
Configuração do Apple Pay no iPhone com cartão de crédito/débito

A Apple está no centro de um novo processo judicial, desta vez relacionado ao seu serviço de pagamento móvel, o Apple Pay. Segundo as informações, a Fintiv, empresa especializada em ecossistemas patenteados de carteiras digitais (e que já teve desavenças com a Maçã), entrou com uma ação civil contra a Maçã pelo suposto roubo de tecnologia proprietária.

Publicidade

A ação, protocolada pelo escritório de advocacia Kasowitz LLP, alega que a Apple “se envolveu em um padrão de atividade de extorsão”, incluindo fraude eletrônica e apropriação indébita de segredos comerciais, em prol de um esquema para “roubar a tecnologia proprietária de carteira digital da Fintiv e segredos comerciais usado na criação do Apple Pay”.

Na denúncia, é alegado que a Apple abordou a CorFire (que hoje é a Fintiv) há mais de uma década sob o pretexto de formar uma parceria comercial de pagamento móvel. Entre 2011 e 2012, a Maçã teria participado de diversas reuniões com representantes da CorFire e recebeu informações técnicas confidenciais por meio de acordos de confidencialidade.

Posts relacionados

O objetivo dessas reuniões era firmar um acordo no qual a Apple licenciaria a tecnologia da CorFire, que por sua vez receberia taxas de licenciamento; entretanto, a Maçã teria roubado informações confidenciais da empresa e, posteriormente, contratou funcionários importantes — antes de lançar o Apple Pay, em 2014.

A Fintiv afirma ainda que os principais recursos do Apple Pay, incluindo o Secure Element, a tecnologia NFC 1Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade. e a plataforma de gerenciamento de serviços confiáveis, eram baseados nas inovações da CorFire.

A Apple ainda não comentou o caso.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Oferta: iPhone 15 de 256GB com desconto de 30%!
Próx. Post

Navegador Dia lança assinatura que oferece uso ilimitado do chatbot de IA
Posts relacionados