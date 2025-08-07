Criação do Apple Pay envolveu uso de tecnologias roubadas, acusa Fintiv

A Apple está no centro de um novo processo judicial, desta vez relacionado ao seu serviço de pagamento móvel, o Apple Pay. Segundo as informações, a Fintiv, empresa especializada em ecossistemas patenteados de carteiras digitais (e que já teve desavenças com a Maçã), entrou com uma ação civil contra a Maçã pelo suposto roubo de tecnologia proprietária.

A ação, protocolada pelo escritório de advocacia Kasowitz LLP, alega que a Apple “se envolveu em um padrão de atividade de extorsão”, incluindo fraude eletrônica e apropriação indébita de segredos comerciais, em prol de um esquema para “roubar a tecnologia proprietária de carteira digital da Fintiv e segredos comerciais usado na criação do Apple Pay”.

Na denúncia, é alegado que a Apple abordou a CorFire (que hoje é a Fintiv) há mais de uma década sob o pretexto de formar uma parceria comercial de pagamento móvel. Entre 2011 e 2012, a Maçã teria participado de diversas reuniões com representantes da CorFire e recebeu informações técnicas confidenciais por meio de acordos de confidencialidade.

O objetivo dessas reuniões era firmar um acordo no qual a Apple licenciaria a tecnologia da CorFire, que por sua vez receberia taxas de licenciamento; entretanto, a Maçã teria roubado informações confidenciais da empresa e, posteriormente, contratou funcionários importantes — antes de lançar o Apple Pay, em 2014.

A Fintiv afirma ainda que os principais recursos do Apple Pay, incluindo o Secure Element, a tecnologia NFC e a plataforma de gerenciamento de serviços confiáveis, eram baseados nas inovações da CorFire.

A Apple ainda não comentou o caso.

via MacRumors